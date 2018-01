Francisco é atingido no rosto por jornal em papamóvel

O papa Francisco foi atingido na cabeça por um jornal enquanto fazia um passeio de papamóvel em Santiago, capital do Chile, nesta terça-feira (16), segundo dia de sua visita ao país.

Enquanto ele saudava a multidão nas ruas de Santiago, alguém atirou um jornal no carro do pontífice, que acabou acertado no rosto. Jorge Bergoglio apenas olhou para baixo para ver o que o tinha atingido e continuou cumprimentando os fiéis.

A visita do Papa ao Chile vem sendo palco de protestos por causa dos gastos públicos com a segurança do líder católico e de casos de pedofilia envolvendo padres locais. Até o momento, pelo menos nove igrejas foram queimadas, supostamente por grupos anarquistas.