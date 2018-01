Portugal registra tremor de 4,9 pontos na escala Richter

Um tremor de terra foi sentido em várias regiões de Portugal na manhã desta segunda-feira (15). De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), um abalo de 4,9 pontos na escala Richter foi sentido às 11h51 (horário local) e teve epicentro a 6 quilômetros da vila de Arraiolos, no distrito de Évora.

Ainda de acordo com o IPMA, até o momento não foram registrados danos materiais ou pessoais e o tremor foi sentido com maior intensidade na região de Elvas.

Segundo o jornal português Diário de Notícias, algumas escolas em Elvas foram evacuadas devido ao terremoto e, em Arraiolos, o comandante dos bombeiros afirmou que "sentiu-se tudo tremer".

Nas redes sociais, há relatos de que o sismo foi sentido em Lisboa, Viseu, Faro, Coimbra e Porto, entre outras cidades.

Agitação marítima

Ainda segundo o IPMA, sete distritos de Portugal estão nesta segunda-feira sob aviso amarelo devido à previsão de agitação marítima forte.

Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa estarão sob aviso amarelo entre as 16h desta segunda-feira e as 6h de terça (16), com previsão de ondas de 4 a 5 metros de altura.

O aviso amarelo é emitido sempre que há situação de risco para atividades que dependem da situação meteorológica.