Eleição presidencial na República Tcheca vai para 2º turno

O atual presidente da República Tcheca, Milos Zeman, venceu o primeiro turno das eleições no último sábado (13), mas não garantiu a maioria absoluta, de acordo com a apuração dos votos, e terá que disputar o segundo turno.

De acordo com o Escritório Estatístico Tcheco, a primeira rodada, realizada em jornada dupla, teve uma taxa de participação de 61,92%. O resultado garantiu a vitória de Zeman, com 38,6% dos votos, contra 26,6% do químico Jiri Drahos.

Zeman ganhou em todas as regiões do país, com exceção da capital, na qual Drahos está na liderança. Vários candidatos com plataformas similares a de Drahos obtiveram resultados expressivos, e muitos de seus eleitores poderão apoiá-lo em vez de Zeman na segunda votação.

Com o resultado, os dois se enfrentarão em um segundo turno nos dias 26 e 27 de janeiro. A eleição é vista como uma espécie de referendo sobre Zeman, de 73 anos, que está no cargo desde 2013 e tem criticado a imigração proveniente de países muçulmanos e a decisão da Alemanha de aceitar muitos imigrantes.