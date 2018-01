Putin compara comunismo com fé cristã e mausoléu de Lenin com relíquias dos santos

O presidente russo, Vladimir Putin, comparou o comunismo com o cristianismo, e a colocação do corpo de Vladimir Lenin no mausoléu – com as honras prestadas às relíquias dos santos.

"Talvez eu agora fale uma coisa que não agrade a algumas pessoas, mas vou falar o que penso. Primeiro, a fé sempre nos acompanhou, se reforçou quando o nosso país, o nosso povo estava em situações especialmente difíceis. Houve os anos duros de combate à religião, quando eliminavam os sacerdotes, desmantelavam as igrejas. Mas, ao mesmo tempo, se criava uma nova religião. A ideologia comunista é muito parecida com o cristianismo, de fato — a liberdade, a igualdade, a fraternidade, a justiça — tudo isso está enraizado no Livro Sagrado. E o código do construtor do comunismo? É sublimação, é simplesmente uma interpretação simplificada da Bíblia, [os comunistas] não inventaram nada de novo", afirmou o líder russo em uma entrevista para um documentário cujo trecho foi transmitido por um noticiário no canal de TV russo Rossiya 1.

Vladimir Putin comparou a atitude dos comunistas para com Lenin com as honras prestadas pelos cristãos às relíquias dos santos

"Olhem, Lenin foi colocado no mausoléu. De que forma isto é diferente das relíquias dos santos para os cristãos ortodoxos, e cristãos em geral? Quando me dizem que não, pois no cristianismo não há tal tradição, mas como, vão ao Monte Atos, vejam lá, tem relíquias dos santos, ademais, nós aqui também temos", exclamou.

"Na essência, as autoridades da época não inventaram nada de novo, mas apenas adaptaram sua ideologia àquilo que a humanidade já havia muito tinha criado", adiantou Putin.

