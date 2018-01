Macron quer que baguete francesa vire patrimônio da Unesco

O presidente da França, Emmanuel Macron, quer que a tradicional baguete seja reconhecida como patrimônio cultural imaterial da Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura ).

A campanha para que o pão mais famoso da França receba o título de patrimônio da humanidade da ONU começou com padeiros franceses, após a Itália conseguir, em dezembro, outorgar o status de patrimônio imaterial ao método de fabricação da pizza napolitana. Em um encontro na sexta-feira (12) com representantes da Confederação Nacional de Panificação (CNPDB), no Palácio do Eliseu, Macron afirmou que apoia a iniciativa, a qual tenta preservar a tradição da baguete, em sua forma e receita.

"Eu conheço os nossos padeiros. Eles viram o sucesso dos napolitanos em classificarem a pizza deles como patrimônio mundial, e disseram: por que não a baguete? E eles estão certos!", elogiou Macron. A campanha defende que, como a Torre Eiffel, a baguete é um dos maiores símbolos da França.