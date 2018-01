Jeremy Corbin comenta possibilidade de segundo referendo do Brexit

O Partido Trabalhista do Reino Unido não está convocando um 2º referendo de Brexit, segundo afirma a liderança da organização.

O líder do Partido Trabalhista do Reino Unido, Jeremy Corbyn, disse no domingo que seu partido não quer a realização de outro referendo sobre a saída da União Europeia no momento, mas apoia "um voto significativo" no Parlamento do Reino Unido.

"Nós não apoiamos, nem estamos convocando um segundo referendo. O que pedimos é um voto significativo no Parlamento", disse Corbyn, citado pelo canal de televisão ITV.

Perguntado se ele poderia apoiar apoiar um novo referendo no futuro, Corbyn despistou, reiterando que o partido não está "convocando um referendo" no momento.

O Reino Unido realizou o referendo Brexit em 2016. Quase 52% dos britânicos apoiaram a decisão de deixarem o bloco europeu de 28 países. No entanto, os adversários do Brexit solicitaram repetidamente o cancelamento dos resultados do referendo.

Em dezembro, o líder adjunto do Partido Trabalhista, Tom Watson, disse que não se pode descartar nada sobre a possibilidade do segundo referendo sobre a questão. Na semana passado, quem também apoiou publicamente a realização de um segundo referendo foi Nigel Farage, ex-líder do partido britânico Uki

