Israel destrói túnel secreto usado pelo Hamas

Militares israelenses destruíram na noite de sábado (13) um túnel secreto de 1,5 quilômetro que era usado pelo movimento palestino Hamas. A passagem saía da Faixa de Gaza e penetrava em território israelense e egípcio. "O túnel pertencia à organização terrorista Hamas e atravessava a fronteira sob o cruzamento de Kerem Shalom, adjacente ao gasoduto e cruzava para o Egito", declarou o Exército israelense, que detectou a construção do túnel em conjunto com as autoridades egípcias.

O porta-voz militar Jonathan Conricus disse, em entrevista coletiva, que não se tratava de um túnel de contrabando, como os que costumam ser construídos na fronteira com o Egito para o tráfego de mercadorias, mas sim, de um ofensivo do qual o Hamas "realizaria ataques contra" Israel.

Trata-se do terceiro túnel usado pelo Hamas que fora destruído por Israel nos últimos meses. As autoridades israelenses disseram que estão "prontas" para qualquer reação da parte do grupo palestino.