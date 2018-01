Ancara: EUA estão legitimando organizações terroristas na Síria

Os planos de Washington para a criação das assim denominadas "forças de segurança das fronteiras" nos territórios sírios sobre o seu controle são inadmissíveis, declarou o porta-voz do presidente da Turquia, Ibrahim Kalyn.

"EUA adotam medidas que legitimam uma organização terrorista, o que suscita preocupações. Nos reservamos ao direito de combater o terrorismo em todas as situações. O nosso combate com as organizações terroristas seguirá acontecendo tanto no interior do país, quanto no exterior. A Turquia adotará todas as medidas para garantir a segurança interna", disse Kalyn, segundo a emissora NTV.

O representante da coalizão internacional liderada pelos EUA informou mais cedo ao portal Defense Post estar coordenando a criação das assim denominadas "forças de segurança da fronteira" em territórios na síria sob o controle do bloco.

A coalizão norte-americana está trabalhando em conjunto com as Forças Democráticas da Síria para criar as novas tropas. O objetivo é formar uma corporação com contingente de 30 mil pessoas.

