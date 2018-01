Rússia e China coordenarão esforços para mitigar a crise na península da Coreia

Os representantes das autoridades russas e chinesas, o vice-ministro das Relações Exteriores, Igor Morgulov, e o vice-chanceler Kong Xuanyou, se reuniram em Moscou neste sábado (13).

"Foi realizado o intercâmbio de opiniões a respeito da situação na península da Coreia e no Nordeste Asiático. As duas partes destacaram a necessidade de continuar o fortalecimento da coordenação dos esforços da Rússia e da China para atender o interesse da redução das tensões e da normalização de todo o rol de problemas dessa sub-região, com base em iniciativas conjuntas voltadas para o estabelecimento da paz", informou o comunicado do ministério das Relações Exteriores da Rússia.

Mais cedo, a imprensa comunicou que a Rússia e a China concordaram em dar seguimento à coordenação dos esforços para a normalização da crise na península da Coreia.

