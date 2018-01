Ex-oficiais dos EUA apelam para limitar direito de Trump de usar armas nucleares

Um grupo de 17 ex-oficiais norte-americanos apelou para limitar o direito do presidente dos EUA Donald Trump de usar armas nucleares.

Esses militares, que antes eram responsáveis por lançamentos de mísseis nucleares, enviaram uma carta ao Congresso em que declararam que Trump "representa uma ameaça evidente e real para o país e para todo o mundo", informou o portal CBS.

No documento foram também mencionadas as últimas declarações de Trump no Twitter, onde ele disse que seu botão nuclear é "maior" que o do líder norte-coreano Kim Jong-un. Segundo os oficiais, essas afirmações são perigosas e podem levar a "erros catastróficos".

Os ex-militares sublinharam que o presidente dos EUA tem poder absoluto e que atualmente não existem "garantias fiáveis" para contê-lo.

Anteriormente, o congressista David Cicilline exigiu a discussão de um projeto de lei para proibir o ataque preventivo contra a Coreia do Norte sem a aprovação do Congresso. Segundo ele, as declarações irresponsáveis de Trump "estão agravando a situação" na península da Coreia.

>> Sputnik