Air France-KLM nega ter apresentado oferta pela Alitalia

A companhia aérea Air France-KLM negou neste sábado (13) que tenha apresentado uma oferta pela compra da Alitalia, como havia sido anunciado pelo governo italiano. Em nota, o grupo franco-holandês disse que "não tomou parte da concorrência lançada pelas autoridades italianas", processo pelo qual a Alitalia está passando para evitar uma falência.

Ontem, o ministro do Desenvolvimento Econômico da Itália, Carlo Calenda, tinha anunciado que a Alitalia recebera três ofertas, sendo do fundo de investimentos norte-americano Cerberus Capital Management, da alemã Lufthansa, e de um consórcio formando pela Air France-KLM com a britânica EasyJet. Mesmo com a negativa da Air France-KLM, fontes ligadas às negociações confirmaram que há encontros entre agendados entre o grupo e a Alitalia "no calendário". Há indícios de que o grupo franco-holandês tenha interesse em apenas partes dos ativos da empresa italiana.

A Alitalia está sob intervenção do governo da Itália devido a uma crise de liquidez. A empresa precisou de dois empréstimos públicos, totalizando 900 milhões de euros, para continuar funcionando. Ela está sendo controlada pela holding Compagnia Aerea Italiana (CAI), com 51% das ações, e pelo grupo árabe Etihad Airways, com 49%.

O governo italiano pretende encontrar um comprador para a Alitalia até as eleições locais de 4 de março.