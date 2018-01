Lufthansa, Air France-EasyJet e Cerberus disputam Alitalia

O ministro do Desenvolvimento Econômico da Itália, Carlo Calenda, disse nesta sexta-feira (12) os nomes dos autores das três ofertas de compra da Alitalia, maior companhia aérea do país, que estão sendo analisadas pelo governo.

Segundo ele, as propostas foram apresentadas pela alemã Lufthansa, pelo fundo de investimentos norte-americano Cerberus Capital Management e por um consórcio formado pela franco-holandesa Air France-KLM e pela britânica EasyJet.

"Confirmo o objetivo de alcançar um acordo sobre a Alitalia antes das eleições [4 de março]. Temos três ofertas: Lufthansa, Cerberus e EasyJet-Air France. Quero ver que tipo de propostas são", declarou Calenda, acrescentando, porém, que a presença do grupo franco-holandês ainda precisa ser confirmada.

Poucas horas antes, um executivo da Air France dissera ao jornal "Le Figaro" que, até aquele momento, a empresa não havia apresentado qualquer oferta pela Alitalia. Não se sabe exatamente o teor das propostas, mas Lufthansa e EasyJet estariam interessadas apenas em parte dos ativos da companhia italiana, hipótese que não agrada aos comissários nomeados pelo governo para administrá-la.

Além disso, o grupo alemão declarou que só negociará a compra da Alitalia se ela passar por uma reestruturação que inclua uma drástica redução em sua frota e na força de trabalho. Já o Cerberus estaria pensando em comprar a companhia inteira, mas enfrenta um entrave: as normas da União Europeia proíbem investidores de fora do bloco de possuírem mais de 49% de uma empresa aérea.

A Alitalia pediu intervenção do governo após ficar sem liquidez e obteve dois empréstimos públicos, totalizando 900 milhões de euros, para continuar funcionando. Ela é controlada pela holding Compagnia Aerea Italiana (CAI), com 51% das ações, e pelo grupo árabe Etihad Airways, com 49%.