Itália e Irã fecham acordo bilionário de investimentos

O Ministério de Economia e de Finanças da Itália comunicou nesta quinta-feira (11) que foi firmado um acordo (Master Credit Agreement) entre a Invitalia Global Investment e os bancos iranianos Bank of Industry and Mine e Middle East Bank.

De acordo com o comunicado, o documento estabelece os termos e as condições gerais que regularão os futuros contratos de financiamento entre a empresa italiana e os bancos de Teerã nos setores energético, de infraestrutura, químico, petroquímico e metalúrgico. O montante total será de até 5 bilhões de euros e será coberto pela garantia soberana emitida pelo governo iraniano.

"O ministro da Economia e das Finanças italiano, Pier Carlo Padoan, e o vice-ministro para Assuntos Econômicos e Finanças do Irã e presidente da Oietai (Organização para o Investimento, Economia e Assistência Técnica do Irã), Mohammed Khazaee, acolhem com favor a assinatura do Quadro de Acordo", informa ainda a nota.

Segundo a comunicação oficial, os contratos de financiamento que serão firmados a partir de agora darão fundos para projetos e parcerias no Irã, realizados conjuntamente entre empresas italianas e iranianas, em setores de interesse recíproco.

Os dois Ministérios destacaram ainda como o acordo representa "um passo importante para a consolidação da parceria econômica e financeira entre os dois países, que têm origens em um passado longínquo".

"O objetivo principal do acordo é aquele de reforçar o tecido econômico iraniano, em linha com as metas estabelecidas pelo governo do Irã e com as legítimas aspirações do povo iraniano", diz ainda a nota.