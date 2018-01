Trump quer tornar mais fácil uso de armas nucleares,diz jornal

A administração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estaria estudando como tornar "mais fácil" o uso de seus armamentos nucleares, informou o jornal britânico "The Guardian".

O especialista para armas atômicas do governo do ex-presidente Barack Obama, Jon Wolfsthal, afirmou para a publicação que a nova revisão do plano do Pentágono para o tema inclui uma versão modificada dos mísseis que são, normalmente, carregados pelos submarinos Trident D5.

A ideia é incluir ogivas nucleares "com potencial reduzido" nesses equipamentos, facilitando assim o lançamento deles. Se confirmada, essa seria uma inversão do plano usado por Obama, que focou em reduzir o papel das armas nucleares na Defesa dos EUA nos últimos oito anos.

Segundo Wolfsthal, o objetivo seria fazer com que a Rússia não recorra a esse tipo de armamento nos conflitos do leste europeu, onde ainda tem grande influência.

No entanto, o temor é que, dada a instabilidade de Trump com seus "rivais" no exterior, isso desencadeie um uso sem controle dos armamentos, causando ainda mais conflitos pelo mundo.