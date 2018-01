Trump diz que EUA estão abertos para negociações com Coreia do Norte

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse nesta quarta-feira (10), em conversa telefônica com o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, que os Estados Unidos estão abertos para negociar "no momento certo" e em "condições apropriadas".

"Os dois líderes [Trump e Moon Jae-in] concordaram em realizar consultas sobre as direções das negociações entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte no futuro próximo", informou a agência sul-coreana Yonhap, citando um comunicado do governo de Seul.

Durante as negociações de alto nível entre Pyongyang e Seul na terça-feira, as partes chegaram a vários acordos, incluindo a participação de atletas norte-coreanos nas próximas Olimpíadas da Coreia do Sul e a restauração de um diálogo em grande escala sobre diversas questões, incluindo militares. As conversações foram incentivadas por Washington.

O encontro entre representantes das Coreias na última terça-feira foi a primeira reunião entre as partes nos últimos dois anos para realizar negociações bilaterais dedicadas à resolução da crise na península coreana.

Sputnik