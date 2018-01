Em disputa dos mais ricos, Oprah supera Donald Trump

Mesmo que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pense que pode derrotar Oprah Winfrey em uma possível disputa à Casa Branca, o magnata não consegue vencê-la no que diz respeito ao valor de sua fortuna. De acordo com a Bloomberg, a apresentadora de talk show é mais rica do que o magnata.

Segundo os dados divulgados nesta quarta-feira (10), Oprah tem patrimônio avaliado em US$3,7 bilhões, enquanto que o de Trump vale apenas US$2,9 bilhões.

Em outubro do ano passado, de acordo com um ranking da Forbes, a fortuna do republicano valia US$3,1 bilhões contra US$3 bilhões da apresentadora. No entanto, três propriedades de Trump, em Nova York, perderam o valor, enquanto a Oprah colhe lucros de seu investimento na Weight Watchers, empresa especializada em refeições dietéticas.

A possível candidatura de Oprah nas eleições presidenciais de 2020 ganhou força após seu discurso sobre sexismo no Globo de Ouro, realizado no último domingo (7).

Ontem (9), o presidente norte-americano, por sua vez, afirmou que poderia derrotar a atriz. "Eu venceria ela, Seria divertido concorrer com Oprah", disse Trump em uma coletiva de imprensa.