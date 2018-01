Bachelet inaugura construção de "Vale do Silício' no Chile

A presidente chilena, Michelle Bachelet, deu início nesta quarta-feira (10) a construção do novo projeto acadêmico do Parque Laguna Cáren, em Pudahuel, conhecido como o "Vale do Silício do Chile".

De acordo com o site local "24 horas", o objetivo é criar um espaço para ser uma plataforma onde ciência natural e social, tecnologia e arte se unem para buscar soluções interdisciplinares para desafios do Chile e do mundo.

O projeto, que ocupará uma área de mais de mil hectares a oeste de Santiago, recebeu um investimento de cerca de US$ 27 bilhões nesta primeira fase da construção, que prevê a realização de dois institutos e um edifício institucional até 2021.

Durante a cerimônia de inauguração do projeto da Universidade do Chile, Bachelet afirmou que "uma cultura inovadora exige a participação da sociedade como um todo".

A presidente ainda afirmou que "a responsabilidade não é apenas do estado ou de algumas grandes empresas: mesmo instituições como a Universidade do Chile são chamadas a orientar e coordenar os esforços entre os diferentes atores".

"É necessária uma aliança para garantir que as exceções se tornem a norma e que as pequenas e médias empresas colaborem cm centros acadêmicos, indústrias com cientistas e assegurem que o estado forneça as condições necessárias para o sucesso desses projetos", acrescentou a líder chilena.

O projeto acadêmico Laguna Carén, liderado pela Universidade do Chile, inclui edifícios para pesquisa e ensino, museus, espaços públicos, um centro de convenções, um clube e iniciativas de reflorestamento e proteção de ecossistemas, às quais participarão várias universidades e instituições públicas e privadas do país.