Trump erra hino nacional durante jogo universitário

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, participou na noite desta segunda-feira (8) da final nacional de futebol americano universitário em Atlanta e foi alvo de críticas após errar o hino nacional.

Nas redes sociais, o desempenho do magnata cantando virou piada. Diversos usuários ressaltaram que o líder norte-americano, que criticou os jogadores da NFL, não sabe cantar o próprio hino nacional.

Durante sua entrada no estádio Mercedes Benz Stadium e até mesmo depois de pisar no gramado, o republicano foi vaiado e recebido com ofensas. No entanto, algumas pessoas ainda aplaudiram ele.

A reação dos atletas foi neutra, mas Bo Scarborough, jogador de Alabama, não ficou muito feliz com a presença de Trump e xingou o chefe de Estado.

Além disso, os moradores da região relembraram que antes do magnata ser eleito à Casa Branca, ele disse que a cidade estava "caindo aos pedaços" e era "infestada de criminosos".

A partida ocorreu na cidade de Atlanta entre as universidades de Alabama e Georgia, dois estados vizinhos em que Trump conseguiu a maioria dos votos durante as eleições. O jogo foi vencido por Alabama por 26 a 23, na prorrogação.