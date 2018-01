Neve isola mais de 10 mil turistas em cidade na Suíça

Cerca de 13 mil turistas estão bloqueados na cidade de Zermatt, um dos destinos de inverno mais famosos e visitados da Suíça, por causa das nevascas que caem sobre a região.

A única estrada que leva ao vilarejo de 5,7 mil habitantes, os teleféricos e as pistas de esqui foram fechados por causa do risco de avalanches. As autoridades suíças estão transferindo de helicóptero os turistas que solicitaram deslocamento urgente.

No entanto, o órgão turístico de Zermatt afirmou que "não há motivo para pânico" e que a atmosfera na cidade é de "relaxamento". Na última segunda-feira (9), a região registrou mais de 80 centímetros de neve, elevando o risco de avalanches para o nível máximo.

Zermatt fica na região de Valais, a poucos quilômetros da fronteira com a Itália e aos pés do Matterhorn, montanha mais icônica da Suíça e meta turística de viajantes do mundo inteiro.