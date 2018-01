Guarda Britânica quer ampliar horário de pubs por casamento de Harry

O Reino Unido já está se preparando para festejar o casamento do príncipe Harry e da atriz norte-americana Meghan Markle, que acontecerá no dia 19 de maio.

Por esta razão, o governo pretende ampliar o horário de funcionamento dos pubs da região.

"Queremos permitir que todos possam aproveitar esta oportunidade histórica", disse o ministro do Interior, Amber Rudd.

No último domingo (7), a primeira-ministra britânica, Theresa May, lançou uma consulta pública para analisar a medida.A ideia é que os bares de todo o país permaneçam abertos até mais tarde nos dias 18 e 19 de maio para permitir que os cidadãos comemorem a "Boda Real".

A alteração no horário de funcionamento dos estabelecimentos já foi introduzida em outras duas ocasiões: uma para o casamento de William e Kate Middleton, em 2011, e outra pelo 90º aniversário da rainha Elizabeth, em 2016.

O anúncio do noivado entre Harry e a atriz norte-americana foi realizado no dia 27 de novembro após cerca de um ano e meio de namoro. A cerimônia do casamento real acontecerá na capela St.

George's, no Castelo Windsor. Todos os custos da cerimônia serão pagos pela família do príncipe, incluindo os serviços de música, comida e flores.