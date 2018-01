Governo dos EUA pode expulsar 200 mil salvadorenhos

O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira (8) o fim da permissão de permanência para milhares de salvadorenhos que vivem no país há pelo menos 10 anos. Com a medida, cerca de 200 mil salvadorenhos precisarão deixar o país ou ajustar suas condições até setembro de 2019, segundo autoridades do Departamento de Segurança Interna.

A maioria dos cidadãos deixou a terra natal depois dos dois terremotos de 13 de janeiro e 13 de fevereiro de 2001, que deixaram 1,2 mil mortos em El Salvador, e ganhou visto temporário para morar no território norte-americano em caráter humanitário. A concessão de moradia aos imigrantes fazia parte de uma iniciativa do governo dos EUA chamada de "Status Protegido Temporário".

Os salvadorenhos eram o maior grupo estrangeiro beneficiário do programa, que os protegia da deportação caso chegassem ao país ilegalmente. Trump tem endurecido a política imigratória no país, o que foi considerada uma de suas principais bandeiras de campanha eleitoral. Além do muro que pretende construir na fronteira com o México, o mandatário aumentou as prisões de imigrantes ilegais e proibiu a ida aos EUA de cidadãos de países de maioria muçulmana.

Recentemente, o secretário de Justiça norte-americano, Jeff Sessions, anunciou que o magnata também colocará fim no programa de proteção aos filhos de imigrantes ilegais, chamado de "Dreamers".