Vice de Trump confirma viagem a Egito, Jordânia e Israel

O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, visitará o Egito, a Jordânia e Israel entre os dias 19 e 23 de janeiro. As datas foram confirmadas pela Casa Branca nesta segunda-feira (8).

A visita devia ter ocorrido em dezembro, pouco depois do reconhecimento de Jerusalém como capital israelense por Donald Trump, mas acabou adiada por causa de votações importantes no Congresso dos EUA, como a da reforma fiscal.

Pence se reunirá com o presidente do Egito, Abdel Fatah al Sisi, com o rei da Jordânia, Abdullah II, e com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Também está previsto um discurso no Parlamento israelense.

No entanto, o vice de Trump não deve ser recebido por nenhuma liderança palestina ou das igrejas cristãs de Jerusalém. Ainda assim, o objetivo da viagem é aplacar a tensão na região, elevada pela decisão dos EUA sobre a capital de Israel.

A parte oriental de Jerusalém é reivindicada pelos palestinos como capital de seu futuro Estado, e a comunidade internacional, de maneira quase unânime, criticou a postura de Trump sobre a questão.