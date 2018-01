Um turista brasileiro de 29 anos foi detido na manhã do último dia 6 de janeiro por usar um drone sem autorização na área do Coliseu, no centro histórico de Roma.

O turista foi flagrado por agentes da Polícia de Estado na rua do Parco del Celio, em frente ao célebre monumento romano. O brasileiro foi levado para uma delegacia e denunciado, mas responderá em liberdade. Seu drone foi apreendido.