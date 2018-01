O que têm em comum o líder norte-coreano e o físico moderno mais famoso do mundo?

Kim Jong-un é uma das figuras mais misteriosas do mundo e, ao mesmo tempo, mais famosas no âmbito da política mundial. Contudo, não se sabe muito sobre ele, nem sequer sua idade.

Existem ao menos quatro versões oficiais quanto à data de nascimento do líder norte-coreano. De acordo com fontes sul-coreanas, ele nasceu em 8 de janeiro de 1983. Nos EUA, acreditam que ele tenha nascido na mesma data, mas um ano depois, em 1984. Na Suíça, por sua vez, asseguram que Kim Jong-un nasceu em 5 de julho de 1984. Levando em consideração a versão oficial norte-coreana, o líder da Coreia do Norte nasceu em 8 de janeiro de 1982, ou seja, há 36 anos.

Se acreditarmos na maioria das versões, o líder norte-coreano compartilharia este dia tão especial com o físico moderno e escritor científico, talvez o mais famoso do mundo, Stephen Hawking.

O cientista advertiu várias vezes sobre os perigos que ameaçam a raça humana e sua sobrevivência na Terra, embora entre esses perigos o papel de Kim Jong-un não tenha sido destacado.

No entanto, Hawking assinala que o líder norte-coreano e seus recentes testes atômicos devem ser levados a sério e, como é habitual, insiste que chegou a hora de encontrar um novo planeta para viver. Com suas próprias palavras, "isso poderia garantir a sobrevivência da raça humana em caso de uma catástrofe na Terra".

Contudo, o que se sabe sobre Kim Jong-un, além do seu apego pelos testes balísticos? Muito pouco.

O que sabemos é que, quando jovem, Kim recebeu a formação em uma prestigiada escola suíça. Depois de passar algum tempo no colégio, o futuro líder norte-coreano desenvolveu um gosto especial pelo famoso queijo suíço. Ele também fez uma cirurgia plástica para ficar mais parecido com seu avô, Kim Il-Sung, buscando o respeito e o amor que o povo norte-coreano tinha por ele.

Em qualquer caso, mesmo que sua idade não seja publicamente conhecida, Kim Jong-un ainda tem um longo caminho para alcançar os veneráveis 76 anos recentemente completados por Hawking.

>> Sputnik