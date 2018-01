Museu em Florença aumenta valor e validade de ingressos

A partir do mês de março, os ingressos para a entrada no Museu dell'Opera del Duomo de Florença sofrerão um reajuste de três euros, passando a custar 18 euros.

A medida também vai alterar a validade do bilhete de 48h para 72h.

As "políticas de bilhetes reduzidas" permanecem inalteradas."Queremos incentivar o turismo com média e longa permanência", disse o presidente do conjunto de monumentos italianos, Luca Bagnoli, ressaltando que em 2016, foram registrados 1.374 mil visitantes no museu.

A alteração no valor do ingresso não atingirá diretamente os moradores da região, porque continuarão com acesso gratuito ao Batistério de Florença.

"Devolver aos florentinos os seus lugares de culto, com o Batistério gratuito, assim como a Catedral (que é também para turistas), foi um dos objetivos do novo conselho dell'Opera. Mas também a necessidade de impulsionar [o museu] em um momento de grande afluência do turismo em Florença sabendo que têm mais oportunidades", acrescentou Bagnoli.

Segundo ele, foi assim que surgiu "a ideia de que os ingressos para os nossos monumentos poderão ser usados no período de três dias, o que permitirá que os visitantes tenham mais tempo para visitar o que querem".

O bilhete único para a entrada nos monumentos está em vigor desde 2013. A medida ajudou a aumentar o número de ingressos vendidos. Em 2010, foram registrados 519 mil visitantes na Catedral, já em 2016, ultrapassou os 710 mil. O campanário, por sua vez, saiu de 333 mil para 730 mil visitas, enquanto que o batistério passou de 300 mil para mais de 800 mil. O Museu dell'Opera del Duomo é formado pela catedral, o campanário e o batistério. O complexo arquitetônico dispõe de três andares, mais de 20 salas e cerca de seis mil metros quadrado. Entre os principais nomes artísticos encontrados no museu estão Michelangelo, Donatello, Giovanni del Biondo.