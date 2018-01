Ferrero apresenta oferta final por chocolates Nestlé nos EUA

A empresa italiana Ferrero apresentou sua oferta final pela divisão de doces e chocolates da multinacional suíça Nestlé nos Estados Unidos.

Segundo a emissora "CNBC", que cita fontes próximas às negociações, a companhia dona de ícones como Nutella, Ferrero Rocher e Kinder está na frente da norte-americana Hershey na briga pela aquisição.

O valor da operação pode chegar a US$ 2,5 bilhões, 25% a mais do que a imprensa dos EUA dissera que a Ferrero estava disposta a pagar em dezembro. Também contribui para a vantagem da empresa italiana o fato de a Hershey ter comprado recentemente a Amplify, dona das pipocas SkinnyPop, por US$ 1,6 bilhão.

O vencedor do "leilão" feito pela Nestlé deve ser anunciado nas próximas semanas. A multinacional suíça quer vender sua divisão de doces nos Estados Unidos para se concentrar em setores de maior crescimento, como cafés, comidas para animais e água.