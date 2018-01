Cuba convoca eleições legislativas para 11 de março

O governo de Cuba convocou para o próximo dia 11 de março as eleições para a Assembleia Nacional do Poder Popular, cujos membros escolherão, em 19 de abril, o sucessor do presidente Raúl Castro.

Os candidatos ao órgão legislativo da ilha serão definidos no próximo dia 21 de janeiro, em sessão extraordinária das assembleias municipais do país. "Quando a Assembleia Nacional do Poder Popular se constituir, em 19 de abril, terei concluído meu segundo e último mandato à frente do Estado e do governo, e Cuba terá um novo presidente", confirmou Raúl Castro em dezembro.

Inicialmente, sua sucessão estava marcada para 24 de fevereiro, mas foi adiada por conta da passagem do furacão Irma pela nação caribenha, em setembro passado. Em Cuba, o presidente tem mandato de cinco anos e é eleito pela Assembleia Nacional, composta por 612 deputados.

No entanto, sua formação, ainda que ocorra por meio de eleições, é controlada pelo Estado e pelo Partido Comunista. A dinastia Castro comanda a nação latina desde 1959, ano da queda do ditador Fulgencio Batista.

Um dos cotados como sucessor de Raúl é o atual vice-presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, também membro do comitê central do Partido Comunista. Com 57 anos, ele nasceu depois da Revolução Cubana e é formado em engenharia eletrônica.