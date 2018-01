Mulher acorda com serpente junto ao travesseiro, na Austrália

Uma mulher da cidade de Eumundi, no estado australiano de Queensland, levou um grande susto ao acordar no meio da noite e se deparar com uma cobra imensa em sua cama.

Nesta quarta-feira (3), a página da Snake Catchers Snake Company postou em sua conta do Facebook a história que uma mulher apavorada os enviou, acompanhada de uma imagem que vale mais do que mil palavras.

Os especialistas esclareceram que, de acordo com a mulher, sua família ocasionalmente via a serpente que aparentemente vivia no teto de sua casa, mas o réptil sempre voltava ao telhado.

Cobra costumava ficar no telhado da casa

No entanto, uma noite, a mulher acordou às 3 da madrugada com uma sensação estranha e encontrou a cobra enrolada ao lado de seu travesseiro.

"Cobras não querem nos machucar, às vezes o que elas querem é se aconchegar", gracejaram os autores da publicação.