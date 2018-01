Itália resgata 84 imigrantes no Mar Mediterrâneo

A Guarda Costeira da Itália anunciou neste sábado (7) o resgate de 84 imigrantes que estavam abordo de uma lancha que naufragou no Mar Mediterrâneo perto da costa da Líbia. De acordo com as autoridades italianas, pelo menos oito pessoas morreram no incidente que aconteceu por volta das 12h (local).

Os trabalhos de busca de possíveis desaparecidos ainda estão acontecendo.

De 1 a 6 de janeiro, mais de 400 pessoas ingressaram na Itália, sendo que 333 imigrantes foram resgatados de 1 a 4 de deste mês e 84 ontem (6) no naufrágio da Líbia. No mesmo período do ano passado, 729 migrantes foram resgatados.

No geral, em 2017, 119.369 migrantes chegaram à Itália, 34,24% menos do que em 2016, quando 181.436 pessoas foram resgatadas, segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM).