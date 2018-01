Irã proclama como derrotados os 'distúrbios causados pelos inimigos do exterior'

Neste domingo (7), o Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica afirmou que o povo do país, bem como suas forças de segurança, derrotaram os distúrbios causados pelos inimigos do exterior – inclusive dos EUA, Israel e Arábia Saudita – e por grupos de oposição.

"O povo revolucionário do Irã, juntamente com dezenas de milhares de soldados da Basij [milícia paramilitar voluntária iraniana], a polícia e o Ministério da Inteligência, derrubou a onda [de protestos] criada… pelos EUA, Reino Unido e regime sionista [Israel], Arábia Saudita, hipócritas [Mujahidin] e monarquistas", diz-se no comunicado publicado no site Sepahnews, fonte oficial do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica.

Em 28 de dezembro do ano passado, irromperam-se os protestos antigovernamentais no país contra os preços para os produtos alimentícios. Durante os protestos, foram mortas mais de 45 pessoas, enquanto centenas foram detidas.

Assim, as autoridades iranianas informam que mais de 450 pessoas foram detidas por terem participado dos distúrbios, sendo que todas elas logo irão "comparecer perante a Justiça".

Mais cedo, ao fazer um discurso em Teerã, Akhmed Khatami, membro do Conselho de Peritos governamental, afirmou que "o povo iraniano abafará as vozes dos agentes estrangeiros que falam em nome do presidente dos EUA, Donald Trump, e do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu".

>> Sputnik