Guarda Revolucionária anuncia fim de protestos no Irã

A Guarda Revolucionária do Irã anunciou neste domingo (7) que a onda de protestos contra o governo iraniano, iniciada na última semana de 2017, chegou ao fim. Segundo comunicado no site oficial da corporação, a culpa pela instabilidade foi atribuída aos Estados Unidos e Arábia Saudita, bem como a um grupo opositor no exílio e defensores da monarquia deposta na Revolução Islâmica de 1979.

Nesta manhã, o Parlamento iraniano se reuniu para uma sessão especial sobre a série de protestos registrada no país, inclusive os atos a favor do governo, que estão sendo realizadas em diversas cidades.

As manifestações anti-governo, inicialmente motivadas pelas dificuldades econômicas enfrentadas pelos jovens e pela classe trabalhadora, já deixaram 21 mortos e mais de mil pessoas presas. Os atos foram caracterizados como a maior onda de insatisfação registrada no país desde as eleições presidenciais em 2009.