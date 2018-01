Forças afegãs matam 9 militantes do Talibã

As forças afegãs do Departamento Nacional de Segurança mataram nove militantes do movimento Talibã durante uma operação no sul da província de Helmand, no Afeganistão.

De acordo com informações divulgadas pela mídia local, um total de 18 militantes ficaram feridos na operação, que foi realizada no distrito de Garmsir.

As forças de segurança também apreenderam armas e explosivos.

O Afeganistão vem sofrendo há muito tempo com uma situação política, social e de segurança instável devido à insurgência militante, que inclui o Talibã e o grupo terrorista Daesh (Estado Islâmico).

As Forças de Defesa e Segurança do Afeganistão estão atualmente realizando operações ofensivas conjuntas para combater o terrorismo em todo o país.

>> Sputnik