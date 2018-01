Brasileiro preso na Venezuela acusado de conspirar com a CIA publica relato

Após ficar 10 dias detido na Venezuela e ser acusado de conspirar com a CIA contra o presidente da Venezuela Nicolás Maduro, o brasileiro Jonatan Moisés Diniz publicou seu relato sobre o ocorrido nas redes sociais.

O designer gráfico de 31 anos afirmou ter morado na Venezuela entre maio e agosto de 2017 para saber "o que é verdade e o que é mentira". Neste período, ele afirma ter participado de protestos contra o Governo: "odiei muito Maduro nesse tempo por todas as bombas [sic] lacrimogêneas que tive que respirar e, sim, vi muita barbaridade tanto de um lado quanto do outro".

À época, o país latino enfrentava uma série de protestos contra a convocação da eleição da Assembleia Nacional Constituinte que deixaram mais de 100 mortos.

Ele afirma ter resolvido voltar à Caracas para doar a maior parte de seu dinheiro para crianças que passavam fome. "Eu não sou lado A nem lado B… Eu só não quero ver crianças morrerem por nossa culpa, por o que nós adultos criamos na Terra, e sim! Criamos um inferno para muitas almas".

Diniz não forneceu mais detalhes sobre sua detenção e afirmou que pretende manter em sigilo seu paradeiro.

Confira o relato de Diniz na íntegra:

Venezuela caso complicado de explicar... meus sentimentos e experiências pelos e com os venezuelanos e a atual situação do país daria mais que um livro certamente. Mas tentarei resumir em um post a parte da situação que acredito que as pessoas estão prontas para receber como verdade.

Fui para Venezuela a primeira vez em 2016 como mochileiro, qual cruzei de ônibus um total de 7 países sul-americanos em 45 dias e se não me engano fiquei 6 dias nessa ocasião em território Venezuelano. Venezuela foi o primeiro país que em 1 hora que eu havia colocado o pé nele, já estava no apartamento de alguém que jamais havia visto na vida, comendo uma arepa (comida típica Venezuelana) e compartilhando boas experiências sem me cobrarem um centavo pela comida, pelo metrô e muito menos pela hospedagem no apartamento de um querido casal qual eu somente havia perguntado de início uma simples informação no meio da rua.

Me interei primeiro assim sobre a situação, meio por cima e realmente me surpreendeu que com tantos problemas esse povo poderia ser tão receptivo e amável como são.

Semanas depois, por destino, acabei me apaixonando por uma venezuelana qual não tenho intensão alguma de colocá-la em todas essas notícias como eu também não tenho intensão alguma e nunca tive de pessoalmente sair em qualquer tipo de mídia ou me aproveitar dessa situação para algo pessoal ou fama (ou se quer havia imaginado a proporção que uma prisão se tornaria). Eu e ela namoramos por um ano e por todo esse ano me interei mais e mais sobre Venezuela e sua situação.

E assim dia após dia fui pegando mais carinho por esse país e essas pessoas. Quando terminamos a relação (nesse momento vivíamos em Quito, Equador), decidi por conta própria ir viver na Venezuela e saber mais afundo o que é verdade e o que é mentira que falavam de Venezuela. Participei de muitos projetos de voluntariado em filantropia e nos 3 meses que estive lá dei bastante suporte na parte de fotografia. Sendo minhas fotos usadas por diversas instituições e até minha cara muitas vezes sem nem eu saber sendo usada em campanhas publicitárias para arrecadação de doações. NUNCA COBREI 1 CENTAVO POR NENHUMA FOTO QUE ENVIEI OU NENHUMA FOTO QUE USARAM MINHA PARA AS CAMPANHAS, COMO TAMBÉM POUCO ME IMPORTA SE USARAM MINHA FOTO COM OU SEM AUTORIZAÇÃO, porque o importante é que de algum jeito essas pessoas estavam ajudando as crianças em perigo de morte por desnutrição com doações.

Os 3 meses que vivi lá (entre Maio e Agosto 2017, justo nos protestos mais fortes que Venezuela já teve), eu sim fui a muitos protestos (como observador, jamais toquei em uma arma), sim, odiei muito Maduro nesse tempo por todas as bombas lacrimógenas que tive que respirar e sim, vi muita barbaridade tanto de um lado quanto do outro. Quando eu não chorava pela notícia de mais um jovem assassinado que batalhava por liberdade e por um país melhor, eu chorava por ver crianças de 5, 6 anos prepararem bombas molotov no meio da avenida para se prepararem para os confrontos, enquanto eu via adultos de 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos olharem a situação e não fazerem MERDA NENHUMA para afastar aquelas crianças do perigo, e pior, se eu tentava falar para as crianças não fazerem isso ainda sofria ameaças. De verdade, todos os dias era normal chorar umas 2 horas todas as manhãs ao acordar antes de começar a trabalhar, porque é impossível você ver tanta loucura, irresponsabilidade, sangue derramado e tudo por sede ao poder de ambos os lados políticos e ver os jovens que somente querem o direito de viver em um país melhor morrerem ou chorarem por ter que deixar o país que amam porque já não tem dinheiro nem para uma farinha de trigo.

Você brasileiro que vive com a realidade de um salário mínimo de cerca de 300$ mensais e tem que sustentar 2 filhos já se vê em apuros para sobreviver, agora imagina como é a realidade de uma família Venezuela de baixa renda, que o salário mínimo deles é menos de 10$ mensais, já pensou o que você seria capaz de fazer para não deixar seus filhos morrerem de fome? Quem saiba agora você comece a entender porque Caracas (Capital Venezuelana) é a cidade mais perigosa do mundo.

O que mais me indigna é que a direita faz cagada, a esquerda faz cagada, o mundo inteiro vê crianças morrerem de fome e ninguém faz MERDA NENHUMA PARA AJUDAR e ainda criticam e colocam na prisão os que tentam fazer! No final das contas essa não é só uma avaliação a respeito do que os Venezuelanos estão sofrendo ou fazendo com seu país, mas sim uma avaliação de o que nós humanos estamos vendo e fazendo a respeito... NADA!!!

É muito fácil sempre jogar a culpa nos governos, é sempre muito fácil achar um culpado, porém ninguém quer culpar o próprio espelho pela situação caótica que o mundo vive. Como você quer um mundo melhor se você não fizer nada??? Um conselho... Esperar governos resolverem a situação da fome no mundo é utopia, tentar ser humano de fato e compartir o que você tem com quem necessita não é mais que sua e minha obrigação como HUMANOS!

E para finalizar, o que passou este fim de ano é que decidí ir para Venezuela doar boa parte (a maioria na verdade) do dinheiro que eu tinha e conquistei com muito trabalho digno para iniciar o projeto @timetochangetheearth junto com amigos ao redor do mundo, que nada mais era que doar roupas, comidas, brinquedos e o que necessitasse para quem realmente precisasse. E o mais importante, tentar de alguma maneira mudar a mentalidade das pessoas, tentar encontrar uma maneira de em vez de guerrear, unir as partes para todos lutarem pelo mesmo objetivo.

Eu não me envolvo em política, não me envolvo em nenhum desses teatros criados por pessoas ocultas para fazermos acreditar que existe democracia. Eu não sou lado A nem lado B... Eu só não quero ver crianças morrerem por nossa culpa, por o que nós adultos criamos na Terra, e sim! Criamos um inferno para muitas almas. Se você que tem comida na sua mesa e para seu filho, soubesse ou visse pessoalmente as coisas que eu vi, entenderia que não há lógica nenhuma você se preocupar em dar um vídeo game novo para filho no Natal sabendo que outra criança está sendo enterrada por não ter 1 centavo de dolar (nessa ocasião cerca de 1.000Bs) para comprar comida.

Me comove muito a união que o povo brasileiro teve para me ajudar e me tirar da prisão, de verdade, sem palavras, pela primeira vez em minha vida vi nós brasileiros provarmos que somos mais fortes que governos. Como sempre disse e sempre vou dizer, o povo não deve temer o governo, o governo deve temer o povo, e em realidade, SERVIR o povo. O povo tem a força para fazer esse mundo melhor, basta nos movimentarmos e não usarmos somente orações mas sim ações para que isso torne-se realidade. Para finalizar minha reflexão sobre todo o ocorrido... "DEUS não pode mudar o mundo com o poder das suas orações, mas você pode mudar o mundo com o poder que DEUS te dá orando e principalmente AGINDO!"

Um fortíssimo abraço a todos que me apoiaram nessa jornada, sintam-se todos fortemente abraçados por mim e por DEUS. Não tenho intenção de expor minha vida pessoal, promover meu trabalho e nem tirar qualquer proveito pessoal do ocorrido, simplesmente ajudo pessoas sem esperar nada em troca, e isso é ajudar de verdade. Continuarei minha vida normal como sempre, peço que não me chamem para entrevistas ou algo a respeito, o que tenho que dizer, digo aqui e enviarei energia positiva para que quem saiba com toda essa repercussão mais gente acorde e comece a fazer não mais que suas obrigações, AMAR O PRÓXIMO COMO A TI MESMO!

*estou bem e em segurança, reservo meu direito de manter sigilo de onde estou ou para onde vou, espero que compreendam, tenho minha vida pessoal e particular.

