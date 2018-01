Angela Merkel investe as fichas em 'grande coalizão'

A chanceler alemã Angela Merkel afirmou neste domingo (7) que está otimista sobre uma possível aliança com o Partido Social Democrata Alemã (SPD). O SPD e a União Democrata Cristã (CDU) de Merkel formaram a "grande coalizão" que governou a Alemanha de 2013 a 2017, quando os sociais-democratas foram para oposição com vista às eleições, mas perderam.

O partido de Merkel foi o mais votado, mas não conseguiu obter maioria parlamentar. Como optou por não governar como minoria, a CDU tentou formar aliança com outras duas agremiações menores, mas não teve sucesso.

As esperanças, então, voltaram para o SPD, mas os membros do partido de centro-esquerda resistem a uma nova aliança. Membros da agremiação descontentes com o diálogo com Merkel afirmam que uma parceria fortaleceria o partido de direita conservadora Alternativa para Alemanha (AfD).

O líder da SPD, Martin Schulz, disse que as conversas ocorrem de maneira construtiva. Ele afirmou que os dois partidos vão dialogar nos próximos cinco dias para descobrir se é possível formar uma coalizão, que será submetida à votação durante congresso partidário no dia 21 de janeiro.

Os alemães estão divididos sobre uma nova "grande coalizão". Segundo pesquisa da emissora ARD, 52% enxergam com ceticismo a união entre CDU e SPD, enquanto 45% são favoráveis.

Com visões diferentes, os dois partidos devem encontrar dificuldades para alcançar acordos em campos como imigração, impostos, saúde e União Europeia.

