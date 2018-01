Venezuela confirma prisão de brasileiro acusado de atividades contra Maduro

O brasileiro Jonatan Moisés Diniz teve sua prisão na Venezuela confirmada por Caracas nesta sexta-feira (5). A Venezuela afirmou que Diniz está "em bom estado de saúde, detido em uma instalação de um órgão de segurança local".

O designer gráfico de 31 anos foi detido em 26 de dezembro e não falou com a família desde então, diz o G1. No dia seguinte, o deputado governista Diosdado Cabello sugeriu em seu programa na televisão que o brasileiro estava envolvido em atividades ilegais com a participação da CIA. O deputado disse que o brasileiro participava de ações contra o Governo do Nicolás Maduro.

O jornal local "El Nacional" conta que Diniz e outros três brasileiros envolvidos com a ONG Time to Change the Earth (Tempo de Mudar a Terra, em tradução livre) foram presos. Para Cabello, a ONG é uma é uma "organização criminosa com braços internacionais".

Diniz pede doações de alimentos para as crianças da Venezuela em sua conta no Facebook.

Em nota, o Itamaraty afirma que "procurou inúmeras vezes as autoridades desse país, tanto em Brasília quanto em Caracas", mas não obteve resposta.

"O Brasil solicita às autoridades da Venezuela que respondam rapidamente aos diversos pedidos de informação sobre a localização de nosso compatriota e sua situação jurídica, bem como de visita consular, cursados nos termos das convenções internacionais e de acordo com as obrigações assumidas pelos dois países à luz do direito internacional", diz o Itamaraty.

O Itamaraty declarou estar em contato constante com a família de Jonatan Moisés Diniz.

