Venezuela adverte que sanções dos EUA não intimidarão militares

O ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Padrino López, declarou que as sanções do governo dos EUA contra os militares venezuelanos não conseguem intimidar a honra da Força Armada Nacional Bolivariana. "Que o mundo inteiro, e especialmente o império americano, com seus aliados internos e externos, saiba que não nos intimidarão com sanções de qualquer tipo", disse em comunicado divulgado pelo Ministério da Defesa neste sábado (6).

Padrino López descreveu como "ligeiros e aberrantes" os comentários da porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Heather Nauert, que indicou que os funcionários venezuelanos podem evitar sanções ao cumprir o estado de direito. "Os membros das Forças Armadas venezuelanas podem evitar sanções respeitando o estado de direito e mudar seu comportamento", afirmou a porta-voz.

Ministro da Venezuela diz que sanções não possuem base jurídica

A declaração de Nauert ocorreu depois que o Departamento do Tesouro sancionou quatro oficiais militares venezuelanos por supostos atos de corrupção e repressão.

Antes de ler a declaração, o ministro da Defesa fez duras críticas a essas sanções, afirmando que elas não possuem base jurídica.

Além disso, em 25 de agosto de 2017, a Casa Branca aprovou um pacote de sanções que previne, entre outras coisas, que o governo venezuelano e sua principal indústria petroleira PDVSA negocie seus títulos de dívida.

Essa decisão do governo dos EUA foi tomada após a instalação da Assembleia Constituinte, criada em agosto para redigir uma nova Constituição e pôr fim aos protestos contra o Governo que ocorreram entre abril e julho de 2017, que deixaram mais de 120 mortos.

Sputnik