EUA cortam repasse de US$ 125 mi a refugiados no Oriente Médio

Os Estados Unidos congelaram a transferência de US$ 125 milhões para a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina (UNRWA), que atende 5 milhões de refugiados no Oriente Médio.

O congelamento dos recursos, que deveriam ter sido transferidos no primeiro dia de janeiro, representa um terço do orçamento da UNRWA, de acordo com o Channel 10.

Os Estados Unidos pretendem analisar o repasse de recursos para os palestinos antes de liberar o dinheiro, afirmam diplomatas. O presidente dos EUA, Donald Trump, pretende cortar até US$ 180 milhões do repasse.

No Twitter, o mandatário republicano disse que a Palestina não demonstra "reconhecimento ou respeito".

A relação entre Estados Unidos e Palestina está em baixa após Trump decidir reconhecer Jerusalém como capital de Israel. A medida causou protestos no Oriente Médio que deixaram uma série de mortos na Cisjordânia e na Faixa de Gaza.

>> Sputnik