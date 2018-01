Cresce número de americanos que apoiam a legalização nacional da maconha nos EUA

Um número crescente de americanos diz acreditar que a maconha deve ser legalizada nos Estados Unidos, refletindo uma tendência de aumento constante nos últimos dez anos, informou o Centro de Pesquisa Pew.

"Cerca de seis em cada dez americanos (61%) dizem que o uso de maconha deve ser legalizado, refletindo um aumento constante ao longo da última década, de acordo com uma pesquisa da Pew Research Center", afirmou o relatório.

A pesquisa descobriu que a maioria dos democratas apoia a legalização da maconha enquanto a maioria dos republicanos se opõe a ela.

No entanto, o relatório descobriu que a maioria dos republicanos e os independentes com menos de 40 anos, 62% e 38% respectivamente, favorecem a legalização do uso de maconha. Na quinta-feira, o Departamento de Justiça anunciou que havia rescindido a tolerância regulatória de maconha na era da administração Obama e que promotores federais perseguiriam os envolvidos no cultivo, distribuição e posse de maconha.

A produção, a tributação e o consumo de maconha foram legalizados em oito estados norte-americanos, embora tenha sido descriminalizado em outros 14. Cerca de 29 estados dos EUA legalizaram o uso de maconha medicinal se aprovado por um médico.

No primeiro dia do ano, o estado da Califórnia legalizou o uso recreativo da maconha. O Pew Research Center realizou a pesquisa de 25 a 30 de outubro de 2017 com 1.504 adultos com margem de erro de mais, menos 2,9%.

>> Sputnik