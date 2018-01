Colisão entre aviões em aeroporto de Toronto causa pânico

Dois aviões se chocaram na pista do aeroporto internacional de Toronto, no Canadá, nesta sexta-feira (5), causando pânico entre os passageiros a bordo.

O acidente aconteceu quando um avião da companhia Sunwing, que estava sendo rebocado, bateu em uma aeronave da Westjet que acabava de chegar de Cancún, no México, com 168 passageiros e seis tripulantes.

Apesar de o impacto ter resultado um pequeno incêndio em uma das aeronaves, nenhum passageiro ou tripulante ficou ferido. No entanto, as pessoas que estavam no voo da Westjet foram obrigadas a escapar utilizando as rampas de emergência.

Os trabalhos para a retirada dos passageiros foram dificultados pelas condições meteorológicas de Toronto, onde no momento do acidente o termômetro marcava -20 graus.