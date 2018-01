5 cabeças são encontradas em táxi abandonado no México

A Polícia do México encontrou cinco cabeças decapitadas em um táxi abandonado em Tlacotlalpan, no estado de Veracruz, nesta sexta-feira (5). No carro também havia uma mensagem com ameaças do cartel de Jalisco Nova Geração, de acordo com a agência AFP.

O grupo está disputando o tráfico de drogas e o roubo de combustíveis na região com o cartel Los Zetas, afirmou um promotor local que preferiu permanecer anônimo.

De acordo com a empresa estatal de petróleo Pemex, o roubo de combustível em oleodutos causou um prejuízo de US$ 2,4 bilhões desde 2010.

O ano de 2017 foi o mais violento já registrado na história do México. Apenas entre janeiro e novembro de 2017, foram 23.101 homicídios.

No Brasil, entretanto, os números são maiores. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil teve 61.619 assassinatos em 2016.

>> Sputnik