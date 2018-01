Trump pedirá US$18 bi para muro na fronteira com México

O governo dos Estados Unidos pretende pedir ao Congresso norte-americano quase US$18 bilhões para construir mais 1.130 quilômetros de barreiras ao longo da fronteira com o México.

De acordo com a informação publicada nesta sexta-feira (5) no Wall Street Journal, se for aprovado, o projeto significará uma grande expansão em relação aos cerca de 1.050 quilômetros de barreiras já existentes. Com isso, o número total seria elevado para algo em torno de 2.200 quilômetros, o que equivale a metade da fronteira sudoeste.

Os números fazem parte de um documento elaborado pelo Departamento de Segurança Nacional. No geral, a administração de Trump considera que terá um gasto total de US$33 bilhões, incluindo financiamento de tecnologia, pessoal e rodovias.

Caso o projeto vá adiante como descrito, até 2027, aproximadamente metade da fronteira do sudoeste teria muros ou cercas separando os EUA do México.

O pedido ao Congresso acontece durante negociações com os democratas, que não querem o muro, mas pedem legalização do "Dreamers", programa de proteção aos filhos de imigrantes ilegais.