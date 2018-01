Poder de compra das famílias italianas volta a aumentar

O poder de compra das famílias italianas voltou a subir no terceiro trimestre de 2017, subindo 0,8% na comparação com o trimestre anterior, informou nesta sexta-feira (5) o Instituto Italiano de Estatísticas (Istat). Na comparação com o mesmo período do ano anterior, a alta foi de 1,1%. Com isso, foi encerrado um prazo de três dados negativos seguidos.

Também a renda das famílias apresentou um "crescimento significativo", de acordo com a entidade, subindo 0,7% no trimestre - o que representa uma alta de 2,1% na comparação com o terceiro trimestre de 2016.

O ano de 2017, em dados preliminares, também foi marcado pelo volta do aumento nos preços, afastando o risco de deflação. Em média, o Istat estima que os valores subiram 1,2% após a queda de 0,1% de 2016.

De acordo com o relatório divulgado hoje, houve uma "clara inversão de tendência", que permite a volta dos preços no nível de 2013. O que fez a diferença no ano foram os preços de bens energéticos (combustíveis, luz e gás) e os alimentares frescos (frutas e verduras).

O documento do Istat mostrou ainda que, no terceiro trimestre de 2017, a pressão fiscal caiu 0,4%, chegando a 40,3%, no menor nível desde 2011. Os dados relativos aos primeiros nove meses de 2017, até o momento, está em 40,2%, o mais contido dos últimos seis anos.

Já o endividamento líquido na relação com o Produto Interno Bruto (PIB) ficou em 2,1%, perante 2,4% na comparação com o mesmo período de 2016, atingindo assim uma "melhora" de 0,3 ponto percentual.