Papa faz visita surpresa a hospital infantil na Itália

O papa Francisco fez uma visita surpresa nesta sexta-feira (6) para as 120 crianças atendidas no hospital católico Bambino Gesù, no bairro de Palidoro, em Fiumicino, na província de Roma.

O líder abraçou e conversou com os pequenos e, segundo o jornal católico "Osservatore Romano", abraçou os pais das crianças para encorajá-los a "viver com esperança".

A visita surpresa também animou os funcionários e foi usada por Jorge Mario Bergoglio para agradecer o empenho de médicos, enfermeiras, assistentes e demais trabalhadores.

A unidade de Palidoro confirmou-se, nos últimos anos, como um centro médico cirúrgico de referência para as crianças, investindo na busca científica para desenvolver novas curas para os tratamentos.

Além das estruturas médicas de ponta, o local ainda conta com um vasto campo aberto, a poucos passos do mar, com equipamentos pensados para divertir sobretudo as crianças com doenças graves e/ou deficiências físicas ou intelectuais.