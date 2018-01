Lazio e Lombardia terão eleições regionais no dia 4 de março

As regiões de Lazio e da Lombardia marcaram suas eleições locais para o dia 4 de março, mesmo dia do pleito legislativo nacional, definiram nesta sexta-feira (5) os governadores de Lazio, Nicola Zingaretti, e da Lombardia, Roberto Maroni.

O pedido já foi aceito e autorizado pelo Ministério do Interior da Itália.

Em nota, os dois líderes informaram que pediram para a pasta, conhecida também como "Viminale", que faça o gerenciamento "com base nos específicos protocolos de entendimento, as respectivas operações eleitorais".

"As eleições ocorrerão na mesma data das votações para a Câmara dos Deputados e do Senado da República", destacam ainda Zingaretti e Maroni.

A decisão de fazer a votação na mesma data que o pleito nacional é similar a tomada pelas duas regiões, que estão entre as mais ricas da Itália, em 2013. Segundo os líderes locais, essa é uma maneira de "economizar dinheiro público", usando a mesma estrutura que já seria montada para as eleições legislativas.

Já no plano político, a região da Lombardia tende a permanecer com um governo de direita ou centro-direita, com vantagem para a coalizão entre Força Itália, de Silvio Berlusconi, Liga Norte e Fratelli d'Italia.

No Lazio, o Partido Democrático, de centro-esquerda, de Zingaretti (que quer concorrer à reeleição) ou uma coalizão de centro-esquerda, que levaria o nome de Giorgio Gori, deve fazer com que a região permaneça com essa orientação política.