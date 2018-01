FBI reabre investigação contra Fundação Clinton

O FBI, polícia federal dos Estados Unidos, está investigando supostos crimes de corrupção envolvendo a fundação de Bill e Hillary Clinton.

A hipótese é que doadores da entidade tenham recebido promessas de favores políticos ou "acesso especial" à ex-candidata a presidente na época em que ela foi secretária de Estado (2009-2013).

Segundo o jornal "The Washington Post", o inquérito contra a Clinton Foundation já dura "meses" e tenta descobrir se alguma das doações feitas à entidade está ligada a atos oficiais de Hillary em seu período no comando da diplomacia norte-americana.

No entanto, de acordo com o mesmo diário, há "algum ceticismo" no Departamento de Justiça e no FBI quanto à hipótese de que o caso leve a acusações formais contra a ex-secretária de Estado. Durante a campanha eleitoral, o presidente Donald Trump fez repetidos apelos para a polícia federal investigar Hillary e os doadores da fundação, mas o inquérito foi suspenso ainda em 2016 - fontes citadas pelo "Washington Post" dizem que os agentes estavam preocupados com o possível vazamento de detalhes da investigação, o que poderia parecer uma tentativa de influenciar o processo eleitoral.

"De tempos em tempos, a Clinton Foundation é submetida a alegações motivadas politicamente, e de tempos em tempos, essas alegações se provam falsas", minimizou o porta-voz da instituição, Craig Minassian.

Entre 2015 e 2016, Hillary já foi investigada por ter usado servidores de email particulares para enviar mensagens oficiais como secretária de Estado. O caso acabou arquivado, para protesto de Trump.