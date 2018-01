EUA suspendem ajuda financeira para segurança do Paquistão

Após as críticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao governo do Paquistão, a Casa Branca anunciou a suspensão da ajuda financeira dada ao país nas questões de segurança.

Apesar de não detalhar valores, estima-se que o corte chegue aos US$ 225 milhões ao ano. Em nota, o Departamento de Estado justificou a medida por conta da "pouca colaboração" do governo paquistanês no combate ao terrorismo, em particular, aos talibãs.

No primeiro tuíte de 2018, Trump voltou sua artilharia contra o Paquistão, acusando as autoridades de Islamabad de "proteger terroristas" e de desperdiçar os US$ 33 bilhões dados ao país nos últimos anos na luta contra o terror.