Vladimir Putin anuncia retomada de voos para o Egito

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou nesta quinta-feira (4) a retomada de voos entre as cidades russas e o Cairo, no Egito, após mais de dois anos de suspensão. A comunicação da autorização para os novos voos foi publicada no Diário Oficial do país e já está valendo.

O Kremlin havia proibido voos entre as duas nações após um atentado cometido por um grupo filiado aos terroristas do Estado Islâmico (EI) em 31 de outubro de 2015. Um jihadista, com ajuda de um funcionário do aeroporto do Cairo, ativou uma bomba na rota Sharm El Sheikh-São Petersburgo e matou 224 pessoas.

O explosivo entrou no avião dentro de uma lata de refrigerante. Por conta disso, o Egito precisou gastar milhões de dólares para reformar e atualizar todo o seu sistema de aviação.