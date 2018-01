Trump acredita que diálogo entre Seul e Pyongyang é obra dele

O presidente dos EUA, Donald Trump, chamou as negociações entre a Coreia do Norte e a do Sul de "coisa boa", afirmando que isso se deve às suas ações.

"Alguém acha mesmo que as negociações e o diálogo entre a Coreia do Norte e a do Sul teriam lugar no momento se eu não tivesse sido firme, forte e disposto a usar nosso 'poderio' total contra o Norte?", escreveu o líder norte-coreano em seu Twitter.

O presidente estadunidense sublinhou ao mesmo tempo que "as negociações [entre os dois países] são uma coisa boa".

Na quarta-feira (3), o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, ordenou restabelecer o canal de comunicação telefônico entre as duas Coreias. A agência Yonhap informou que Kim Jong-un recebeu com agrado o fato de Seul ter aceitado a sua proposta.

Mais cedo, Seul propôs a Pyongyang um encontro com representantes de alto nível para melhorar as relações.

