EUA e Coreia do Sul vão parar exercícios militares durante Olimpíadas de Inverno de 2018

Os presidentes dos Estados Unidos e da Coreia do Sul conversaram acerca do processo de paz na Península da Coreia.

"Os exercícios militares não devem ser realizados durante as Olimpíadas em Pyeongchang", afirmou o presidente dos EUA, Donald Trump, segundo a agência de notícias Yonhap. A afirmação foi feita durante uma conversa telefônica com presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in.

​Trump falou sobre a questão das próximas conversas entre as Coreias e expressou esperança de que levariam a bons resultados. Ele também prometeu enviar uma delegação de alto nível aos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018, incluindo os membros da sua família.

Na quarta-feira (3), um alto funcionário norte-coreano anunciou uma ordem do líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, para reabrir o diálogo entre Pyongyang e Seul.

A abertura seria motivada por questões relacionadas aos próximos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018, em Pyeongchang, na Coreia do Sul. No mesmo dia, os representantes dos dois países realizaram o primeiro telefonema após o reestabelecimento de diálogo.

As tensões na península coreana recentemente aumentaram devido aos repetidos testes nucleares e de armas realizados por Pyongyang, violando as resoluções do Conselho de Segurança da ONU.

