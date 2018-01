Confira 7 lugares para se sentir parte da realeza em Londres

Visitar o famoso palácio de Buckingham, ir à Abadia de Westminster ou até fazer algumas compras nas principais lojas de Londres. A rotina da família real desperta muita curiosidade em grande parte das pessoas, principalmente os locais que frequentam e a vida que levam.

Por isso, a companhia aérea British Airways separou sete dicas infalíveis para as pessoas que quiserem fazer uma viagem a fim de se aproximar da família real, ou sentir um gostinho de ser um membro da realeza.

- Confira as dicas:

1º - Castelo de Windsor: O príncipe Harry e a atriz Meghan Markle vão se casar em maio na capela de São Jorge, no castelo de Windsor. Reservando com antecedência, os turistas vão poder andar pelos locais que o novo casal real irá percorrer no dia do tão esperado "sim". Além disso, o castelo é um dos maiores e mais antigos do mundo. Se a visita acontecer no final de semana, é possível ver a rainha Elizabeth II, já que geralmente ela passa o sábado e o domingo no local.

2º - Palácio de Kensington: Após se casarem, Harry e Meghan serão vizinhos de William e Kate Middleton. Os verdadeiros fãs da família real podem visitar uma parte do tradicional palácio, que tem grandes salas e obras de arte históricas. No local, é possível visitar uma exposição dedicada aos vestidos que a princesa Diana usou entre os anos 80 e 90.

3º - Palácio de Buckingham: Visitar a residência real é uma obrigação para os fãs da família mais famosa da Inglaterra. Se a bandeira real acena, significa que a rainha está em casa. Por volta das 11 horas da manhã (no horário local), todos os dias, você pode assistir a famosa mudança da guarda. Além disso, é possível agendar uma visita a sala do trono, onde em 2011 o duque e a duquesa de Cambridge tiraram a foto oficial do seu casamento.

4º - Abadia Westminster: Ir para a Abadia de Westminster é praticamente reviver o dia em que mais de dois bilhões de pessoas viram o casamento de William e Kate. A abadia é um edifício de grande valor, bem como uma das atrações turísticas mais populares de Londres. Caminhar até o altar que Kate casou vai fazer todas as mulheres se sentirem princesas por um dia.

5º - Galeria Nacional de Retratos: Neste local, você pode encontrar o primeiro retrato pintado da duquesa de Cambridge pelo artista Paul Emsley, que atualmente está em exibição no quarto 39. Outros retratos reais em exibição incluem o da rainha Elizabeth II e de diversos outros membros reais.

6º - Rua King's Road: Tanto a duquesa de Cambridge quanto Meghan Markle são clientes recorrentes das lojas localizadas na famosa rua King's Road, no bairro de Chelsea. Por lá estão diversas lojas de grife.

7º - Madame Tussauds: Se caso não ver nenhum membro da família real, não se preocupe. No museu Madame Tussauds você poderá tirar diversas selfies com todos os membros da realeza. A foto do lado das estátuas é um ritual e uma ótima lembrança da visita a Londres.